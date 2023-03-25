رونالدو يعزز رقمه القياسي وميسي في المطاردة

عزّز النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو تربعه على عرش الهدافين على مر العصور، خلال مباراة منتخب بلاده أمام ليشتنشتاين، في مستهل مشوارهما ضمن تصفيات “يورو 2024”.

وأحرز كريستيانو رونالدو هدفين لبلاده في الدقيقتين 51 من ضربة جزاء، و63 ليقود البرتغال للفوز (4-0) في المباراة التي جمعتهما مساء الخميس.

وعزز رونالدو رقمه القياسي لأفضل هداف على مستوى منتخبات العالم برصيد 120 هدفا، وأفضل هداف في تاريخ كرة القدم، برصيد 830 هدفا.

وجاءت أهداف رونالدو على النحو التالي: 450 هدفا مع ريال مدريد، 145 هدفا مع مانشستر يونايتد، 101 هدف مع يوفنتوس، 5 أهداف مع سبورتينغ لشبونة، و9 أهداف مع فريقه الحالي النصر السعودي، إضافة إلى 120 مع منتخب البرتغال حتى الآن.

ووسّع كريستيانو رونالدو الفارق بينه وبين مطارده المباشر النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، الذي أصبح ثاني لاعب في التاريخ يصل إلى 800 هدف، بعد النجم البرتغالي.

واحتفل النجم البرتغالي المخضرم كريستيانو رونالدو بأفضل طريقة ممكنة بانفراده بالرقم القياسي العالمي في عدد المباريات الدولية (197)، بتسجيله هدفين خلال فوز منتخب بلاده العريض على ليشتنشتاين ضمن منافسات المجموعة العاشرة.

وكان رونالدو عادل الرقم القياسي السابق للمهاجم الكويتي بدر المطوع في مباراة فريقه ضد المغرب في ربع نهائي مونديال قطر 2022 بعد دخوله بديلا في الدقيقة 51 بدلا من روبن نيفيز.

قائمة أفضل هدافي العالم:

1- البرتغالي كريستيانو رونالدو – 830 هدفا

2- الأرجنتيني ليونيل ميسي – 800 هدفا

3- النمساوي جوزيف بيكان – 805 هدفا.

4- البرازيلي روماريو – 772 هدفا.

5- البرازيلي بيليه – 767 هدفا.

6- الهنغاري فيرينتس بوشكاش – 746 هدفا.

7- الألماني غيرد مولر – 735 هدفا.