رونالدو يعلّق بعد العقوبة المسلطة عليه بسبب “الحركة المشينة”

علّق قائد النصر البرتغالي كريستيانو رونالدو، لأول مرة على قرار لجنة الانضباط السعودية بإيقافه وتغريمه بعد حركته المشينة، في مباراة الشباب.

وقال رونالدو، في المؤتمر الذي يسبق مباراة فريقه أمام العين الإماراتي بدوري أبطال آسيا: “أحترم السعودية كثيرا، لكن الخطأ يحدث من الجميع، وأنا أخطئ مثل كل الناس”.

وأضاف النجم البرتغالي: “لا يمكنني أن أعد أحدا بشيء، لكن من الأفضل تقليل الأخطاء حتى تصبح أفضل”.

وتابع: “دائما تصرفاتي لا تفهم بشكل صحيح، وما فعلته سابقا وعوقبت عليه فهم بشكل خاطئ”.

تاريـخ كرة القدم.. و قائد نادي #النصر السعودي كريستيانو رونالدو 💛

يتحـدث في المؤتمر الصحفي لمباراة الإياب الآسيـوي 🎙️

⁧#النصر_العين⁩ | ⁦#AlNassrAlAin pic.twitter.com/HTpquRbQsk — نادي النصر السعودي (@AlNassrFC) March 10, 2024

وختم رونالدو: “مثل هذه التصرفات عادية في أوروبا، وفي بعض الأحيان شغف المباراة والحماس يجعلك تخطئ، من لا يخطئ؟ لكني لا أفعل أي خطأ عن عمد”.

وبسب الحركة المشينة، في مباراة الشباب بالدوري السعودي، قرّرت لجنة الانضباط والأخلاق، إيقاف رونالدو مباراة واحدة في جميع المباريات الرسمية التي يحق له المشاركة فيها.

كما أكدت اللجنة في بيانها تغريم النجم البرتغالي 10 آلاف ريال، وإلزام فريقه واللاعب بدفع 20 ألف ريال لنادي الشباب، تمثل تكاليف رسوم تقديم الشكوى.