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رياضة

رونالدو يعلّق على تصنيف الاتحاد الدولي لأفضل اللاعبين في 2023

عمر سلامي
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رونالدو يعلّق على تصنيف الاتحاد الدولي لأفضل اللاعبين في 2023
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كريستيانو رونالدو

علّق النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، بشكل ساخر على ترتيب الاتحاد الدولي لتاريخ وإحصاءات كرة القدم لأفضل اللاعبين في 2023.

ونشرت صحيفة “ماركا” الإسبانية، صورة لترتيب الاتحاد الدولي لتاريخ وإحصاءات كرة القدم لأفضل اللاعبين في 2023، حيث تصدر إيرلينغ هالاند القائمة متقدما على كيليان مبابي وليونيل ميسي، ولم يظهر اسم رونالدو ضمن اللاعبين التسعة الأوائل في القائمة.

وأبرزت “ماركا” تعليق رنالدو على صورة لتصنيف أفضل اللاعبين في ،2023 حيث استخدم النجم البرتغالي رمزا تعبيريا للسخرية من القائمة على موقع “إنستغرام”.

وقالت “ماركا”: “هكذا كان رد فعل كريستيانو رونالدو على تصنيف الاتحاد الدولي لتاريخ وإحصاءات كرة القدم لأفضل اللاعبين في 2023”.

وسجل رونالدو البالغ من العمر 38، 53 هدفا هذا العام، ويتصدر قائمة هدافي العالم في 2023، بفارق هدف عن هاري كين وكيليان مبابي وثلاثة أهداف عن هالاند.

وتتبقى لرونالدو مباراة واحدة في العام الحالي، حيث يتوقع أن يشارك مع النصر في مواجهة التعاون المرتقبة السبت.

وتأكد رسميا أن كين ومبابي لن يتمكنا من زيادة غلتهما التهديفية في 2023 حيث لن يخوض أي منهما مباريات أخرى هذا العام.

وأكد مدرب مانشستر سيتي، بيب غوارديولا، أن هالاند لن يخوض بسبب الإصابة مباراة “السيتي” ضد شيفيلد، السبت، وهي المباراة الأخيرة للفريق في 2023.

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