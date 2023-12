رونالدو يعلّق على تصنيف الاتحاد الدولي لأفضل اللاعبين في 2023

علّق النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، بشكل ساخر على ترتيب الاتحاد الدولي لتاريخ وإحصاءات كرة القدم لأفضل اللاعبين في 2023.

ونشرت صحيفة “ماركا” الإسبانية، صورة لترتيب الاتحاد الدولي لتاريخ وإحصاءات كرة القدم لأفضل اللاعبين في 2023، حيث تصدر إيرلينغ هالاند القائمة متقدما على كيليان مبابي وليونيل ميسي، ولم يظهر اسم رونالدو ضمن اللاعبين التسعة الأوائل في القائمة.

وأبرزت “ماركا” تعليق رنالدو على صورة لتصنيف أفضل اللاعبين في ،2023 حيث استخدم النجم البرتغالي رمزا تعبيريا للسخرية من القائمة على موقع “إنستغرام”.

This was Cristiano Ronaldo’s reaction to the IFFHS ranking 😳 pic.twitter.com/MErrz4Sd0P

— MARCA in English 🇺🇸 (@MARCAinENGLISH) December 29, 2023