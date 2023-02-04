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رياضة

رونالدو يعلّق على هدفه الأول في الدوري السعودي

عمر سلامي
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رونالدو يعلّق على هدفه الأول في الدوري السعودي
ح.م
كريستيانو رونالدو

علّق النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، على تسجيله أول هدف له مع ناديه النصر، في مباراته ضد نادي الفتح في الدوري السعودي.

وقال رونالدو في تغريدة على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: “سعيد بتسجيل هدفي الأول في الدوري السعودي وبالجهد الكبير من قبل الفريق بأكمله لتحقيق تعادل مهم في مباراة صعبة للغاية!”.

وتقدم الفتح في المباراة بفضل كريستيان تيلو، ثم عادل النصر النتيجة، عن طريق البرازيلي أندرسون تاليسكا، ثم سجل سفيان بن دبكة هدف الفتح الثاني، وسجل رونالدو هدف التعادل من ركلة جزاء.

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