رونالدو يغيب عن مباراة “الرقصة الأخيرة”

سيغيب النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو عن مباراة “الرقصة الأخيرة” المرتقبة ضد النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي عندما يواجه النصر السعودي إنتر ميامي الأميركي.

وسيلاقي نادي النصر السعودي إنتر ميامي الأميركي في كأس موسم الرياض، الخميس بداية من الساعة السابعة مساء، على ملعب “المملكة أرينا”.

وقال مدرب النصر لويس كاسترو إن رونالدو لن يلعب في المباراة الودية لأنه لم يكن جاهزا بما يكفي للانضمام إلى التدريبات الجماعية للنادي.

وتعرض كريستيانو رونالدو لإصابة عضلية خلال الفترة الماضية، وكان يخضع لبرنامج علاجي وتأهيلي.

وتواجه ميسي ورونالدو 36 مرة في مختلف المنافسات منذ 2008، وفي لقاءاتهما الـ36، يملك ميسي الأفضلية بـ16 فوزا و11 خسارة و9 تعادلات.

وكان آخر لقاء بين ميسي ورونالدو، خلال ودية جمعت بين باريس سان جيرمان والنصر السعودي في جانفي 2023.