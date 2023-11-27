رونالدو يفتتح متحفه الخاص في الرياض

افتتح النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، متحفه الخاص الذي يحمل اسمه في العاصمة السعودية الرياض.

ويضم المتحف مجموعة من جوائز رونالدو الجماعية والفردية من بينها حذائه الذهبي، والكرة الذهبية، ومجموعة من الكؤوس التي حصل عليها خلال مسيرته.

ويوفر المتحف المساحة الخاصة للالتقاء بنجمهم، حيث يتواجد في إحدى القاعات تمثالًا شمعيًا لرونالدو وهو يرتدي قميص نادي النصر، وهو التمثال الذي أثار موجة من السخرية، إذ رأى البعض أن هنالك اختلاف كبير في الملامح ولا يوجد أي تشابه بينهما.

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ويضم المتحف قسما تعريفيًا لمسيرة نجم نادي النصر السعودي وتاريخه.

ويتضمن المتحف تجارب تفاعلية مخصصة للكبار والصغار، من بينها تجربة قفزة رونالدو الشهير لتسديد الكرة بالرأس، وشباكا مزودة بحساسات لحساب قوة رمية الزائر للمتحف، والتقاط صور تذكارية مع نجم كرة القدم من خلال شاشة مستوحاة من تقنية الذكاء الاصطناعي.