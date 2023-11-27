-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
رياضة

رونالدو يفتتح متحفه الخاص في الرياض

عمر سلامي
  • 1039
  • 0
رونالدو يفتتح متحفه الخاص في الرياض
ح.م
متحف رونالدو

افتتح النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، متحفه الخاص الذي يحمل اسمه في العاصمة السعودية الرياض.

ويضم المتحف مجموعة من جوائز رونالدو الجماعية والفردية من بينها حذائه الذهبي، والكرة الذهبية، ومجموعة من الكؤوس التي حصل عليها خلال مسيرته.

ويوفر المتحف المساحة الخاصة للالتقاء بنجمهم، حيث يتواجد في إحدى القاعات تمثالًا شمعيًا لرونالدو وهو يرتدي قميص نادي النصر، وهو التمثال الذي أثار موجة من السخرية، إذ رأى البعض أن هنالك اختلاف كبير في الملامح ولا يوجد أي تشابه بينهما.

ويضم المتحف قسما تعريفيًا لمسيرة نجم نادي النصر السعودي وتاريخه.

ويتضمن المتحف تجارب تفاعلية مخصصة للكبار والصغار، من بينها تجربة قفزة رونالدو الشهير لتسديد الكرة بالرأس، وشباكا مزودة بحساسات لحساب قوة رمية الزائر للمتحف، والتقاط صور تذكارية مع نجم كرة القدم من خلال شاشة مستوحاة من تقنية الذكاء الاصطناعي.

مقالات ذات صلة
“الخضر” سيقيمون في فندق “ران” خلال “كان” كوت ديفوار

“الخضر” سيقيمون في فندق “ران” خلال “كان” كوت ديفوار

صادي يباشر الحجز في غينيا الاستوائية تحسبا لتربص “الخضر” قبل “الكان”

صادي يباشر الحجز في غينيا الاستوائية تحسبا لتربص “الخضر” قبل “الكان”

بالفيديو.. أبو تريكة يشعل مواقع التواصل بعد حديثه عن الجرائم المرتكبة في غزة

بالفيديو.. أبو تريكة يشعل مواقع التواصل بعد حديثه عن الجرائم المرتكبة في غزة

برمجة مُواجهتَي البورندي في تصفيات “الكان” بِالجزائر

برمجة مُواجهتَي البورندي في تصفيات “الكان” بِالجزائر

رياض محرز أفضل لاعب في الأهلي السعودي

رياض محرز أفضل لاعب في الأهلي السعودي

غويري ضمن تشكيلة الأسبوع في الدوري الفرنسي

غويري ضمن تشكيلة الأسبوع في الدوري الفرنسي

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد