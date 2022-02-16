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رياضة

رونالدو يفك عقدة التهديف وميسي يضيّع ركلة جزاء في نفس التوقيت

سليم.ع
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رونالدو يفك عقدة التهديف وميسي يضيّع ركلة جزاء في نفس التوقيت
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تمكن نجم مانشستر يونايتد كريستيانو رونالدو من فك عقدة التهديف، سهرة الثلاثاء في مباراة برايتون، في نفس التوقيت الذي أهدر فيه ليونيل ميسي ركلة جزاء لباريس سان جيرمان أمام ريال مدريد..

ونجح رونالدو في الدقيقة 51 من مباراة برايتون، لحساب الجولة 18 من الدوري الإنجليزي، من كسر صيامه عن التهديف الذي لازمه منذ 30 ديسمبر الماضي، وكسر نحسه في 2022 بافتتاح غلته التهديفية.

والمفارقة أنه بحكم أن مباراة مانشستر يونايتد ضد برايتون انطلقت بعد 15 دقيقة من انطلاق لقاء باريس سان جيرمان وريال مدريد، في دوري أبطال أوروبا، فإن رونالدو نجح في التسجيل، في نفس الوقت تقريبا، الذي أهدر فيه غريمه ميسي ركلة الجزاء.

وشارك ليونيل ميسي أمس في فوز باريس سان جيرمان على ريال مدريد في دوري الأبطال 1-0، بينما قاد كريستيانو رونالدو في نفس الليلة مانشستر يونايتد للفوز على برايتون في الدوري الإنجليزي بثنائية نظيفة.

ولم يتمكن ميسي من هز شباك الفريق الملكي في آخر 7 مباريات خاضها بقميص فريقه السابق “البارسا” قبل انتقاله مطلع الموسم الجاري لسان جيرمان، حيث يعود آخر هدف سجله في شباك الريال لشهر ماي 2018 .

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