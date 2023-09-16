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رياضة

رونالدو يقرر مقاضاة نادي جوفنتوس

عمر سلامي
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رونالدو يقرر مقاضاة نادي جوفنتوس
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كريستيانو رونالدو

قرّر النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، مقاضاة نادي جوفنتوس الإيطالي، بسبب عدم حصوله على الرواتب المؤجلة.

وحسب صحيفة “لاغازيتا ديللو سبورت”الإيطالية فإن رونالدو قرر مباشرة الإجراءات القانونية ضد جوفنتوس، بسبب عدم دفع الأجور الخاصة به.

ووافق رونالدو على تأجيل جزء من رواتبه سرا مع جوفنتوس في بداية جائحة فيروس كورونا، حيث يقارب المبلغ 20 مليون يورو.

وتعرض نادي جوفنتوس لإجراءات قانونية من المدعي العام في إيطاليا خلال العام الماضي، بسبب قضية تأجيل الرواتب سرا.

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