رونالدو يقرر مقاضاة نادي جوفنتوس

قرّر النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، مقاضاة نادي جوفنتوس الإيطالي، بسبب عدم حصوله على الرواتب المؤجلة.

وحسب صحيفة “لاغازيتا ديللو سبورت”الإيطالية فإن رونالدو قرر مباشرة الإجراءات القانونية ضد جوفنتوس، بسبب عدم دفع الأجور الخاصة به.

لاجازيتا ديلو سبورت : رونالدو قرر مقاضاة يوفنتوس للمطالبة برواتبه المجمدة في فترة كورونا .. التي تقارب 20 مليون يورو. pic.twitter.com/d0yqcN3W3a — محمد عواد (@mohammedawaad) September 16, 2023

ووافق رونالدو على تأجيل جزء من رواتبه سرا مع جوفنتوس في بداية جائحة فيروس كورونا، حيث يقارب المبلغ 20 مليون يورو.

وتعرض نادي جوفنتوس لإجراءات قانونية من المدعي العام في إيطاليا خلال العام الماضي، بسبب قضية تأجيل الرواتب سرا.