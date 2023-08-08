رونالدو يقود التشكيل المثالي لربع نهائي بطولة العرب للأندية

احتفال رونالدو بعد التسجيل في مباراة الرجاء المغربي

تواجد نجم النصر السعودي، كريستيانو رونالدو لأول مرة في التشكيل المثالي لبطولة العرب للأندية، بعد تألقه في ربع النهائي أمام الرجاء المغربي.

وكشف الموقع المتخصص في الإحصائيات “سوفا سكور”، عن التشكيلة المثالية، بعد انتهاء مباريات ربع نهائي البطولة، والتي سيطر عليها نجوم الأندية السعودية.

🎖 تشكيل سوفاسكور المثالي لمرحلة دور ربع نهائي كأس الملك سلمان للأندية pic.twitter.com/JVoiOtPngS — SofascoreAR (@SofaScoreARB) August 7, 2023

وسجل رونالدو الهدف الأول لناديه في مباراة ربع النهائي أمام الرجاء المغربي، التي حسمها النصر بثلاثة أهداف لهدف واحد.

وتأهل إلى نصف نهائي بطولة العرب للأندية، كأس الملك سلمان، كل من النصر والهلال والشباب من السعودية بجانب الشرطة العراقي.

وتلعب مبارتي ربع النهائي هذا الأربعاء، حيث يواجه النصر السعودي، الشرطة العراقي، أما المباراة الثانية فتجمع بين الهلال والشباب من السعودية.

التشكيل المثالي لربع النهائي بطولة العرب للأندية:

حارس المرمى: عبد الله المعيوف (الهلال السعودي).

الدفاع: علي لاجامي (النصر السعودي) – حسان تمبكتي (الشباب السعودي) – سلطان الغنام (النصر السعودي) – ياسر الشهراني (الهلال السعودي).

الوسط: روبن نيفيز (الهلال السعودي) – ميلينكوفتش سافيتش (الهلال السعودي) – إيفر بانيغا (الشباب السعودي) – أكرم عفيف (السد القطري).

الهجوم: كريستيانو رونالدو (النصر السعودي) – أسو رستم (الشرطة العراقي).