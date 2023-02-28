رونالدو ينال جائزة أحسن لاعب

نال نجم الكرة البرتغالية كريستيانو رونالدو مساء الثلاثاء، جائزة أحسن لاعب في البطولة السعودية لِفترة شهر فيفري الحالي.

وسجّل المهاجم رونالدو 8 أهداف ووزّع تمريرتَين حاسمتَين، في 4 مقابلات بِزيّ نادي النصر، تنتمي إلى البطولة السعودية للموسم الحالي. وهو ما أهّله لِنيل الجائزة، كما جاء في بيان لِرابطة الكرة المحلّية.

وكان كريستيانو رونالدو (38 سنة) قد انضمّ إلى نادي النصر السعودي في جانفي الماضي، لِمدّة تنقضي في صيف 2025.

وتمنح رابطة الكرة السعودية أربع جوائز شهريا: لِأحسن لاعب وأفضل حارس مرمى وأحسن لاعب شاب وأفضل مدرب.

وكان حامي العرين الدولي الجزائري مصطفى زغبة من نادي ضمك السعودي، قد نال جائزة أحسن حارس مرمى لِفترة شهر ديسمبر الماضي.