رونالدو ينال جائزة جديدة

توّج البرتغالي كريستيانو رونالدو، بجائزة جديدة حملت اسم “غلوب برستيج”، وذلك خلال الحفل السنوي الذي نظمه الاتحاد البرتغالي لكرة القدم تكريما لمسيرته.

وعبّر رونالدو في كلمة له بعد تسلمه الجائزة عن سعادته الكبيرة، وقال:” لدي العديد من الجوائز في منزلي، لكن هذه الجائزة مختلفة ومميزة للغاية، للحظة فكرت أنها تعني نهاية مسيرتي؟ لكنني أدركت أنها بالعكس، امتداد لما حققته طوال السنوات الماضية”.

وأضاف رونالدو أنه لا يفكر في الاعتزال في الوقت الحالي مادام يشعر أنه لايزال قادرا على العطاء.

وفي ختام كلمته، شكر رونالدو جميع زملائه السابقين والحاليين في المنتخب، مشددا على أن الهدف الآن هو “التركيز على الفوز بالمباراتين القادمتين وحجز بطاقة التأهل إلى كأس العالم”.