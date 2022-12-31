رونالدو ينضم رسميا إلى النصر السعودي بأجر هو الأعلى في العالم

أعلن نادي النصر السعودي، مساء الجمعة، حسم صفقة انتقال النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو إلى صفوفه، بعقد يمتد إلى عام 2025، بأجر يقترب من 200 مليون دولار سنويا وهو الأعلى في العالم.

وجاء في بيان للنادي: وقع رئيس مجلس إدارة نادي النصر السعودي الأستاذ مسلي آل معمر عقداً تاريخياً مع نجم كرة القدم كريستيانو رونالدو في العاصمة الأسبانية مدريد، يمتد العقد حتى عام 2025 م، سيرتدي اللاعب مع ناديه النصر رقم 7.

وتابع: أكد الأستاذ مسلي آل معمر بأن هذه الصفقة أكبر من مجرد كتابة فصل تاريخي جديد، هذا اللاعب مثال أعلى لجميع الرياضيين والشباب على مستوى العالم، وبوجوده في النصر سنمضي قدماً لتحقيق المزيد من النجاحات للنادي و الرياضة السعودية، وللأجيال القادمة.

وأوضح: وعبر اللاعب كذلك بأنه متشوق لتجربة دوري كرة قدم جديد في دولة مختلفة، الرؤية التي يعمل بها نادي النصر ملهمة جدا، وأنا متحمس للانضمام لزملائي بالفريق. لنقوم سوياً بمساعدة الفريق لتحقيق المزيد من النجاحات.

وحسب ماركا الإسبانية فإن العقد الموقع تضمن مدة موسمين ونصف لاعب كرة قدم وحتى عام 2030 كسفير لمشروع المملكة العربية السعودية لتنظيم كأس العالم .

وأوضحت أن الرقم الإجمالي الذي سيحصل عليه البرتغالي يزيد قليلاً عن 200 مليون يورو، مما يجعله اللاعب الأعلى أجراً في العالم .

وأعرب وزير الرياضة السعودية، الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، عن سعادته بانضمام النجم البرتغالي، كريستيانو رونالدو، إلى نادي النصر.

وكتب عبر حسابه الرسمي في موقع “تويتر”: “سعيد بتواجد أحد أفضل لاعبي العالم لبدء مسيرته الجديدة في السعودية.. مرحباً بك”.

وتابع قائلا: “سندعم بقية أنديتنا لصفقات نوعية مع نجوم عالميين قريبا”.

غموض حول وجهة رونالدو وصفقة النصر

وسابقا نقلت شبكة “ديفينسا سينترال” الإسبانية، أن ابن كريستيانو عاد لصفوف الملكي بعد 4 سنوات من مغادرته، بشكل أضفى الغموض حول مسألة انتقاله إلى النصر السعودي.

وارتبط ابن كريستيانو دائما بانتقالات والده، حيث رحل معه من ريال مدريد لصفوف جوفنتوس، ومنه إلى مانشستر يونايتد.

وأثار هذا الخبر جدلا كبيرا في إسبانيا، خاصة أنه قد يشير إلى احتمالية عودة الدون إلى ريال مدريد مجددا.

وارتبط اسم رونالدو مؤخرا بالانتقال لصفوف النصر السعودي في صفقة مجانية، إلا أن خطوة انضمام نجله لريال مدريد، قد تقلب كل الموازين في الفترة المقبلة.

وما يضفي الغموض أكثر، حول وجهة النجم البرتغالي، تصريحات رئيس نادي النصر السعودي مسلي آل معمر، الذي ردّ على اقتراب ناديه من التعاقد مع النجم البرتغالي رونالدو، بالقول: “أن معظم ما يتردد في وسائل الإعلام بشأن قرب إتمام الصفقة “غير صحيح”.

وفي تصريح مقتضب، قال آل معمر لصحيفة “الرياضية” السعودية إنه “لم يحدث أي شيء بشأن كريستيانو رونالدو.. أكثر ما يكتب في وسائل الإعلام غير صحيح”.

وألقت تصريحات آل معمر المزيد من الضبابية بشأن مصير صفقة انتقال اللاعب، رغم أن عديد وسائل الإعلام العالمية، أكدت أن الصفقة تمت ولم يتبق إلا الترسيم.

بالفيديو.. أول تعليق لمدرب النصر السعودي على استقدام رونالدو

تعامل مدرب النصر السعودي، رودي غارسيا، مع سؤال حول استقدام رونالدو إلى النادي، بنوع من المزاح، قبل أن يؤكد بأن سوق الانتقالات يبدأ في الفاتح من جانفي”.

ويوم 26 ديسمبر 2022 ، وخلال الندوة الصحفية، التي تلت مباراة النصر أمام الهلال لم يفوت الصحفيون الفرصة لسؤال المدرب عن صفقة كريستيانو رونالدو.

وجاء رد المدرب الفرنسي: “ذهبت إلى الدوحة وحاولت جلب ميسي من هناك للنصر لكني فشلت للأسف”.

وأضاف المدرب غارسيا: “الإجابة الصحيحة هي أننا هنا للحديث عن المباراة وليس سوق الانتقالات، سوق الانتقالات يبدأ في الأول من جانفي”.

صفقة رونالدو مع النصر السعودي.. أول تصريح للمدير الرياضي للنادي

ويوم 25 ديسمبر 2022، علّق المدير الرياضي للنصر السعودي، مارسيلو سالازار، عن إمكانية التعاقد مع النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو.

وقال سالازار، في تصريحات إعلامية: “لا يسمح لي بقول نعم أو لا عن صفقة رونالدو.. دعنا ننتظر ونرى كيف ستسير الأمور”.

وأكد المدير الرياضي للنصر، في تصريحات أبرزتها إذاعة “مونت كارلو” الفرنسية أن المفاوضات ضخمة: “إنها مفاوضات ضخمة، ليس فقط للنادي، لكن من أجل البلد وكرة القدم العالمية، ويجب أن تجريها سلطات أعلى”.

وتابع سالازار: “ما يمكنني قوله، إن كريستيانو رونالدو أحد أفضل اللاعبين في تاريخ كرة القدم، لقد كان دائما نموذجا بالنسبة لي كلاعب رياضي، بسبب رغبته في الفوز”.

وقال في الأخير: “بصفتي مواطنا برتغاليا، كنت دائما أدعمه، لكن في الوقت المناسب سيتم الكشف عن المستقبل”.

مفاجأة كبيرة بخصوص عقد رونالدو مع النصر السعودي

وكانت صحيفة “ماركا” الإسبانية، قد كشفت عن مفاجأة كبيرة في صفقة تعاقد النصر السعودي مع النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو.

وأكدت “ماركا” أن عقد رونالدو مع النصر السعودي، سيمتد حتى 2030، سنتان ونصف منها كلاعب، والباقي كسفير ترشيح المملكة العربية السعودية مع مصر واليونان لتنظيم مونديال 2030.

صحيفة إسبانية: صفقة انتقال رونالدو إلى النصر السعودي تمت

وأكد تقرير صحفي إسباني، يوم 22 ديسمبر 2022، أن صفقة انتقال البرتغالي كريستيانو رونالدو، لصفوف النصر السعودي، قد تمت.

وقالت صحيفة “آس” الإسبانية : أنه “سيلعب في صفوف النصر حتى صيف 2025، وهو ما أكدته مصادر من النصر، واعترفوا لأول مرة منذ أسابيع أن الصفقة تمت بالفعل”.

وأشارت الصحيفة، إلى أن راتب كريستيانو لن يصل إلى 200 مليون يورو في الموسم كما تردد مؤخرا.

وأفادت الصحيفة أن النجم البرتغالي سيرتدي رقمه المفضل وهو الرقم 7.

وكانت صحيفة “ماركا” الإسبانية سباقة للكشف عن مفاوضات النجم البرتغالي مع النصر السعودي، حيث قالت مؤخرا، أن اللاعب تنقل إلى دبي ، تحسبا للانتقال إلى السعودية.

وجاء تقرير صحيفة “آس” الإسبانية، ليؤكد الأخبار التي أكدتها “ماركا” حول حسم النادي السعودي لصفقة رونالدو.

وكانت تقارير إعلامية قد أكدت وصول النجم البرتغالي سهرة الأربعاء إلى السعودية من أجل ترسيم عقده.

صحيفة ماركا.. رونالدو في دبي قبل الانتقال إلى السعودية لحسم الصفقة

ويوم 20 ديسمبر 2022، أكدت صحيفة “ماركا” الإسبانية، أن النجم البرتغالي تنقل إلى دبي، على أن يتوجه بعدها إلى السعودية في الأيام القليلة المقبلة، لحسم صفقة انتقاله إلى النصر السعودي.

وأضافت الصحيفة الإسبانية، أن كريستيانو منتظر في الرياض، من قبل مسؤولي “النصر”، خلال الأيام القليلة المقبلة، من أجل التوقيع على ما تمت مناقشته، خلال المفاوضات.

وتابعت “ماركا”: “رونالدو سيصبح لاعبا في النصر السعودي، حتى جوان 2025، والمفاوضات بدأت عند وداعه لمانشستر يونايتد”.

وذكرت “ماركا” بالعرض المقدم من طرف النادي السعودي للنجم البرتغالي، وهو عقد يمتد لمدة موسمين ونصف بقيمة 200 مليون يورو بين الراتب واتفاقيات الإعلان.

وكان كريستيانو قد نفى في وقت سابق من الشهر الجاري توصله لاتفاق يقضي بانتقاله لنادي النصر السعودي، وقال أن خبر انتقاله إلى “النصر” ، “غير صحيح”.