رونالدو يهنئ ريال مدريد

هنأ النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو ناديه السابق ريال مدريد الإسباني، بمناسبة الذكرى الـ122 لتأسيسه.

وكتب رونالدو في صفحاته على مواقع التواصل الاجتماعي: “تهانينا لريال مدريد على 122 عاماً من التاريخ، هلا مدريد”.

ويعد رونالدو من أساطير ريال مدريد وهو هدافه التاريخي وقاد الفريق للتتويج بالكثير من الألقاب.

ولعب رونالدو للفريق المدريدي بين عامَي 2009 و2018.

ومن جهته هنأ الظاهرة رونالدو النادي الملكي، ونشر عبر حساباته على مواقع التواصل صورا له خلال فترة تقمصه ألوان النادي الملكي.