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رياضة

رونالدو يواصل تحطيم الأرقام القياسية

عمر سلامي
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رونالدو يواصل تحطيم الأرقام القياسية
ح.م
رونالدو

يواصل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو تحطيم الأرقام القياسية، آخرها بتسجيله ثنائية جديدة مع منتخب بلاده، في تصفيات يورو 2024.

وسجل مهاجم النصر السعودي والهداف التاريخي لمنتخب البرتغال الهدفين الأول والثاني في د5 “من ركلة جزاء ود20، رافعا رصيده إلى 9 أهداف في التصفيات ومعززا موقعه في المركز الثاني على لائحة الهدافين بفارق هدف واحد خلف المتصدر مهاجم بلجيكا لوكاكو.

وأصبح رونالدو أول لاعب في التاريخ يسجل 9 أهداف مع منتخب بلاده بعمر الـ 38 عاما، بالإضافة إلى أنه أصبح هداف عام 2023 بعدما وصل لهدفه رقم 40، بفارق هدف عن النرويجي إيرلينغ هالاند، نجم مانشستر سيتي.

إضافة إلى ذلك وصل النجم البرتغالي للمساهمة رقم 1101 في مسيرته سواء على المستوى الأندية أو المنتخبات الدولية.

وعززت البرتغال موقعها في صدارة المجموعة العاشرة برصيد 24 نقطة بفارق ثماني نقاط أمام مطاردتها المباشرة سلوفاكيا.

وحقق منتخب البرتغال الفوز الثامن تواليا عندما تغلب على البوسنة 5-0، في الجولة الـ8 للمجموعة العاشرة لتصفيات كأس أوروبا 2024.

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