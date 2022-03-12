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رياضة

رونالدو يُحطّم الرّقم القياسي لِتسجيل الأهداف في تاريخ الكرة

الشروق الرياضي
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رونالدو يُحطّم الرّقم القياسي لِتسجيل الأهداف في تاريخ الكرة

بات النّجم البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي سهرة السبت، الهدّاف التاريخي في رياضة كرة القدم.

وسجّل رونالدو ثلاثية في مرمى الضيف نادي توتنهام، عند الدقائق الـ 12 والـ 38 والـ 81. مانحا فريقه مانشستر يونايتد فوزا بِنتيجة (3-2)، ضمن إطار الجولة الـ 29 من عمر البطولة الإنجليزية.

وبِتسجيله ثلاثية، ارتفع رصيد رونالدو إلى 807 هدف، منذ خوضه أوّل مباراة رسمية لدى فئة الأكابر، مع فريق سبورتينغ لشبونة البرتغالي في الـ 29 من سبتمبر 2002. وهو ما سمح للنجم البرتغالي البالغ من العمر 37 سنة، بِتصدّر لائحة الهدّافين في تاريخ اللّعبة الأكثر شعبية في العالم.

وكان الرّقم السابق يُشير إلى حصيلة 805 هدف، لِصاحبها المهاجم التشيكوسلوفاكي جوزيف بيكان. الذي فارق الحياة سنة 2001 عن عمر يُناهز 88 سنة.

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