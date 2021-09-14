رونالدو يُصاب بِالذّعر!

يكون النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو قد شعر بِذعر شديد مساء الثلاثاء، بعد أن سقط أحد أعوان الملعب أرضا مغشيا عليه.

حدث ذلك قبيل انطلاق مباراة مانشستر يونايتد الإنجليزي والمضيف نادي يانغ بويز السويسري، لِحساب الجولة الأولى من دور المجموات لِمنافسة رابطة أبطال أوروبا.

وخلال فترة تحمية العضلات، سدّد رونالدو كرة قوية، فاتّجهت نحو أحد أعوان الملعب وأصابته، قبل أن يسقط أرضا مغشيا عليه.

وهرول رونالدو نحو عون الملعب للاطمئنان عليه، رفقة أفراد الجهاز الطبي.

وأهدى كريستيانو رونالدو عون الملعب بعد نهاية المباراة، قميصه رقم “7” لِفريق مانشستر يونايتد الإنجليزي.