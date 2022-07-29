رونالدو يُصرّ على الرّحيل بِسبب ميسي!

يُصرّ النّجم البرتغالي كريستيانو رونالدو هذه الأيّام على ترك فريقه مانشستر يونايتد الإنجليزي، بِسبب غريمه التقليدي ليونيل ميسي!

ويرتبط المهاجم رونالدو (37 سنة) مع نادي مانشستر يونايتد بِعقدٍ، بدأت مدّته في صيف 2021 وتنقضي في الـ 30 من جوان 2023.

ولا يُريد رونالدو أن يلحق به ميسي، أو يتجاوزه في عدد الأهداف المُسّجلة في رابطة أبطال أوروبا، استنادا إلى ما ذكرته الصحيفة البريطانية “أتليتيك”، الجمعة.

وأمضى رونالدو 140 هدف في رابطة أبطال أوروبا منذ عام 2003، بينما سجّل ميسي 125 هدف منذ عام 2005. وهما لاعبان يتصدّران الجدول في هذا السباق غير المُعلن عنه (عن بعد). فيما يجمع صاحبا المركز الثالث كريم بن زيمة وروبيرت ليفاندوفيسكي رصيد 86 هدفا لِكلَيهما.

ولا يلعب فريق مانشستر يونايتد رابطة أبطال أوروبا في الموسم الجديد (يخوض الدوري الأوروبي)، بينما يُشارك ميسي مع فريقه باريس سان جيرمان الفرنسي في هذه المنافسة القارّية الأولى. وهو سرّ إصرار رونالدو على الرّحيل.

ووفقا لِآخر الأخبار، فإن رونالدو في مفاوضات مع مسؤولي أندية تشيلسي الإنجليزي وبايرن ميونيخ الألماني ونابولي الإيطالي وسبورتينغ لشبونة البرتغالي. وكلّها تُشارك في رابطة أبطال أوروبا نسخة 2022-2023.

لكن إلى متى يبقى رونالدو مهووسا بِتصدّر لائحة ترتيب هدّافي رابطة أبطال أوروبا؟ عِلما أن ميسي يصغره بِعامَين، وبِإمكان النجم الأرجنتيني الاستمرار بعد اعتزال منافسه البرتغالي، ومعادلة الرّقم، بل تجاوزه.