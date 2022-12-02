رونالدو يُطفئ الجدل ويُوضّح ما تفوّه به عند استبداله

أثار النّجم البرتغالي كريستيانو رونالدو مساء الجمعة الجدل، بعد أن تلاسن مع مُنافسه الكوري الجنوبي غي سونغ شو.

ولجأ الناخب الوطني البرتغالي فيرناندو سانتوس إلى إخراج المهاجم رونالدو، في الدقيقة الـ 65 من عمر مواجهة كوريا الجنوبية. وحينها كانت النتيجة مُتعادلة بِهدف لِمثله.

وتفوّه رونالدو بِبعض الكلمات وهو يُغادر أرضية الميدان، فظنّ بعضهم أن القائد البرتغالي غاضب من مدربه سانتوس على قرار الاستبدال.

ولكن رونالدو أوضح في مؤتمر صحفي بعد نهاية المباراة ما صدر عنه، وقال: “ما حدث قبل مغادرتي، طلب منّي اللاعب الكوري الجنوبي المغادرة بِسرعة. فطلبت منه أن يصمت. ليس لديه سلطة، هو ليس مُلزما بِإبداء رأي. كان سيُسرّع الوتيرة لو شغل منصب الحكم. لكن يجب أن لا يكون هناك جدل، فالأشياء تبقى في الملعب”.

وغضب اللاعب الكوري غي سونغ شو من تباطؤ رونالدو في الخروج، خوفا من الإقصاء. ذلك أنه في توقيت الاستبدال، كانت الأوروغواي مُتقدّمة بِثنائية نظيفة على غانا. ولكن النهاية كانت سعيدة لِمُمثّل الكرة الآسيوية، حيث أضاف هدف الفوز أمام البرتغال في الوقت بدل الضائع (90+1)، وتأهّل لِثمن نهائي المونديال القطري بدلا من نظيره الأمريكي اللاتيني.