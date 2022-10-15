رونالدو يُعاني اكتئابا شديدا قد يُفضي إلى الجنون أو الإنتحار

كشف أسطورة كرة القدم البرازيلية رونالدو عن خضوعه للعلاج، بِسبب معاناته من اضطراب نفسي حادّ.

وقال البرازيلي رونالدو (46 سنة) – صاحب جائزة “الفيفا” لِأحسن لاعب في العالم أعوام 1996 و1997 و2002- إنه يُعالج منذ سنتَين ونصف السنة، بِسبب شعوره بِاكتئاب شديد يُلازمه يوميا.

ويُعرَّف “الاكتئاب” طبّيا بِأنه حالة نفسية تتّصف بِفقدان الرّغبة في الحياة، والإحساس بِالملل، والشعور بِنوع من الإجهاد، دون معرفة السبب. ويُفضي الأمر بِبعضهم إلى الجنون أو الانتحار.

وأوضح اللاعب – الذي كان يُلقّب بـ “الظاهرة” – في تصريحات نشرتها صحيفة “ماركا” الإسبانية، السبت: “أتفهّم بِصورة أفضل ما عشتُه من قبل. أتيتُ من جيل حيث تمّ إلقاؤك في المعركة وكان عليك أن تُدبّر أمرك دون أدنى إمكانية لِطلب المساعدة. أنظر إلى الوراء وأرى ذلك.. لقد تعرّضنا لِضغط نفسي كبير جدّا جدّا، وبِدون أيّ استعداد لِذلك، وأيضا لِأنه لم يكن هناك قلق (من قبل مسؤولي المنتخبات والأندية) على الصحّة العقلية للاعبين”.

ويُشير رونالدو – الذي أحرز جائزة “الكرة الذهبية- فرانس فوتبال” عامَي 1997 و2002- إلى أجواء منتصف التسعينيات، لمّا قدِم من البرازيل إلى هولندا ثم إيطاليا، مع ما رافق ذلك من ترف ومجون وصخب وأضواء إعلامية مُبهرة، وضغوط رهيبة لِحصد الألقاب والكؤوس، وتعرّضه لِإصابات جسدية خطيرة.

وكان الجميع ينظر إلى رونالدو على أنه “آلة” في المراوغات والسرعة وتسجيل الأهداف. فيما كان النجم البرازيلي “يتحطّم” نفسيا شيئا فشيئا، بعيدا عن أسوار الملاعب.