رونالدو يُقدّم مساعدات قيّمة لِضحايا الزلزال في تركيا وسوريا

قدّم نجم الكرة البرتغالية كريستيانو رونالدو مساعدات قيّمة، لِضحايا الزلزال العنيف الذي ضرب مُؤخّرا تركيا وسوريا.

وأرسل كريستيانو رونالدو إلى ضحايا الزلزال خيما وأغذية وأدوية وأَسِرّة وأغطية، ولوزام أخرى خاصّة بِالأطفال الصّغار. كما ذكرته صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، الأحد.

ودأب مهاجم نادي النّصر السعودي على تقديم المُساعدات، أبسطها التبرّع بِالدم للمرضى، خاصّة وأنه يتميّز عن بعض نجوم الكرة بِكونه لا يضع وشما على جسده، وهو ما يُعيقهم طبّيا عن إغاثة المرضى المحتاجين للدماء.