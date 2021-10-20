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رياضة

رونالدينيو ومصطفى دحلب في لقاء الأساطير

سليم.ع
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رونالدينيو ومصطفى دحلب في لقاء الأساطير
ح.م
من لقاء الأسطورتين رونالدينيو ومصطفى دحلب

التقى النجم البرازيلي السابق رونالدينيو بأسطورة نادي باريس سان جيرمان مصطفى دحلب، على هامش حضوره مباراة “البياسجي” أمام لايبزينغ في دوري أبطال أوروبا.

ونشر نادي باريس سان جيرمان على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، صورة من لقاء الأسطورتين، مرفقة بكلمة “الأساطير..رونالدينيو مع مصطفى دحلب”.

ونشرت الصفحة الرسمية للنادي الباريسي، صورا للنجم رونالدينيو وهو يقوم بتحية الجماهير ورصدت الأجواء الرائعة التي صنعها الضيف الذي حظيّ بترحيب كبير.

وكان حضور النجم البرازيلي إلى حديقة الأمراء، فرصة للالتقاء بزميله السابق في برشلونة الأرجنتيني ليونيل ميسي.

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