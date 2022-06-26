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رياضة

رونالدينيو يعود إلى الملاعب

الشروق الرياضي
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رونالدينيو يعود إلى الملاعب

عاد النجم البرازيلي السابق رونالدينيو إلى الملاعب، بعد أن اعتزل ممارسة رياضة كرة القدم عام 2016.

وكان رونالدينيو (42 سنة) قد وضع حدّا لِمشواره الرياضي منذ ستّ سنوات خلت، بِزي نادي فلومينينسي البرازيلي.

وعثر رونالدينيو على وظيفة في نادي سان لويس، كما ذكرته إدارة النادي المكسيكي في أحدث بيان لها. مع الإشارة إلى أن الفريق ينتمي إلى بطولة الدرجة الثالثة لِهذا البلد اللاتيني.

وإذا كانت إدارة نادي سان لويس المكسيكي قد أكّدت بِأن رونالدينيو لن يكون لاعبا ضمن صفوف فريقها الكروي، إلّا أنها لم تُحدّد بِدقّة المنصب الجديد لِمتوسط ميدان هجوم منتخب البرازيل ونادي برشلونة الإسباني سابقا. غير أن الصحافة المحلّية وفي أحدث تقارير لها بِهذا الشّأن، ذكرت بِأن رونالدينيو سيشغل منصب مدرب مساعد، كما تُسند إليه وظيفة إدارية.

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