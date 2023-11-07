روني: نجوتُ الآن لِأنّي كنتُ أشرب الخمر حتّى “أرى الدّيك حمارا”!

اعترف نجم كرة القدم الإنجليزية سابقا واين روني بِأن الخمر مُضرّة بِصحّة الإنسان، وليست لذّة للشّاربين كما يُروَّج له في الحقل الكروي.

ومعلوم أن “الفيفا” وعددا معتبرا من اتحادات الكرة عبر أرجاء العالم، يسمحون بِالإشهار للخمر، في المنافسات الرّسمية والودّية، وداخل الملاعب، وقاعات المؤتمرات الصّحفية. نظير التحذير من مغبّة استهلاك التّبغ (التّدخين)!

وقال واين روني البالغ حاليا من العمر 38 سنة، إنه كان يشرب الخمر حتّى يفقد وعيه، فيبقى طريح الفراش في البيت لِعدّة أيّام. وذلك كي يفلت من فخّ الضّغوط التي تُسبّبها كرة القدم الاحترافية.

وأشار اللاعب المُتوّج بِكأس رابطة أبطال أوروبا مع نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، نسخة 2007-2008، إلى فترة مطلع العشرينيات من عمره.

وأضاف روني المدرب الحالي لِنادي برمنغهام سيتي الإنجليزي، في أحدث ظهور إعلامي له عبر شريط فيديو نقلت تفاصيله قناة “سكاي سبورتس” البريطانية، إن غياب الطّرف الذي ينصحه ويُحذّره من مخاطر الاستهلاك المُفرط للخمر، كان أحد أقوى أسباب الإدمان.

وأبدى اللاعب الذي خاض كامل أطوار مباراة منتخب بلاده إنجلترا ومنافسه الجزائري خلال مونديال 2010، سعادته لِتخلّصه من قبضة هذه “الآفة” الاجتماعية، دون توضيح طريقة العلاج التي لجأ إليها.

وقبل واين روني، عصفت (الوفاة) الخمر بِعديد نجوم الكرة، أبرزهم الإيرلندي الشمالي جورج بست، والبرازيلي سقراط (رغم أنه كان طبيبا)، ووالد كريستيانو رونالدو. أمّا الإنجليزي بول غاسكوني، فما زال رهينة لِهذا العصير، وكلّما ظنّ المُقرّبون منه أنه شُفي من الإدمان، حتّى يسقط مُجدّدا في ورطة أخرى بِسبب الخمر.