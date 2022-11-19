روني يكشف عن توقعاته بشأن المتوّج بمونديال قطر

كشف نجم المنتخب الإنجليزي السابق واين روني، عن توقعاته بخصوص المنتخب الأوفر حظا للتتويج ببطولة كأس العالم قطر 2022.

وقال روني في تصريحات لصحيفة “تايمز” البريطانية: “أعتقد أن منتخب الأرجنتين هو المرشح للتتويج بكأس العالم، لديه الكثير من اللاعبين الجيدين حول ليونيل ميسي مثل لاوتارو مارتينيز ولياندرو باريديس ورودريغو دي بول ودي ماريا”.

وأضاف روني: “الفوز ببطولة كوبا أميركا العام الماضي سيمنحهم الثقة ويخفف قليلا من الضغط عليهم”.

واستبعد روني تتويج منتخب بلاده إنجلترا، مؤكدا بأن منتخب الأرجنتين بقيادة النجم ليونيل ميسي هو المرشح الأول لحصد اللقب العالمي”.