رويترز: أوبك+ تتجه لإقرار زيادة في إنتاج النفط لشهر ديسمبر

الشروق أونلاين
إنتاج مجموعة (أوبك+) النفطي

كشفت وكالة رويترز للأنباء، عن توقعات عالية تفيد بإقرار مجموعة (أوبك+) خلال اجتماع اليوم الأحد، زيادة طفيفة في الإنتاج تحسبا لشهر ديسمبر المقبل.

وحسب ثلاثة مصادر مطلعة، من المرجح أن يتفق تحالف (أوبك+) اليوم الأحد على زيادة طفيفة أخرى في أهداف إنتاج النفط لشهر ديسمبر، وذلك في ظل سعي التحالف لتخفيف وتيرة جهوده لاستعادة حصته في السوق بعد توقعات بتخمة المعروض العام المقبل.

ورفعت (أوبك+) أهداف الإنتاج بما يزيد على 2,7 مليون برميل يوميا، بما يعادل 2,5% تقريبا من الإمدادات العالمية، منذ شهر أفريل الماضي لكنها أبطأت الوتيرة في أكتوبر ونوفمبر، إلى 137 ألف برميل يوميا نزولا من زيادات أكبر وسط توقعات بفائض وشيك في المعروض.

