رويترز: الجزائر اقتنت 500 ألف طن من القمح من فرنسا وروسيا

كشف متعاملون أوروبيون عن إقتناء الجزائر لأزيد من 500 ألف طن من القمح، في مناقصة دولية أغلقت يوم الثلاثاء.

وحسب ما نقلته وكالة “رويرتز” فقد اقتنى الديوان الجزائري المهني للحبوب الأربعاء نحو 510 ألف طن من القمح المطحون في مناقصة دولية.

وأكدت الوكالة أن الكمية التي اشترتها الجزائر جاءت أعلى من معظم التقديرات والتي كانت عند حوالي 400 ألف طن.

وتوقع المتعاملون أن يكون قد تم شراء الكمية من روسيا وفرنسا، على أن يتم الشحن خلال فترتين الأولى من1 إلى 15 ديسمبر والثانية من 16 إلى 31 ديسمبر.

الجزائر تشتري 105 آلاف طن من القمح في مناقصة دولية

وفي 2 سبتمبر 2022، قال متعاملون أوروبيون الخميس إن الديوان الجزائري المهني للحبوب اشترى فيما يبدو نحو 105 آلاف طن من القمح في مناقصة دولية أُغلقت الثلاثاء.

وتوقع المتعاملون أن يكون الشراء من روسيا وإن كان المنشأ اختيارياً في العادة، كما قالوا إنه تم شراء شحنة وزنها 60 ألف طن وأخرى 45 ألف طن.

وكانت التقديرات لسعر الشراء الخميس نحو 364 دولاراً للطن شاملاً الشحن، والسعر هو الحد الأدنى لنطاق تراوح بين 364 دولاراً و365 دولاراً للطن الواحد والمقدر يومي الثلاثاء والأربعاء.

وقال المتعاملون إن القمح الروسي عُرض بسعر أرخص من قمح الاتحاد الأوروبي بما يتراوح بين 10 و15 دولاراً للطن.

الجزائر تشتري 660 ألف طن من القمح اللين في مناقصة دولية

ويوم 3 أوت 2022، قال متعاملون أوروبيون، الأربعاء، إن الديوان الجزائري المهني للحبوب اشترى حوالي 660 ألف طن من القمح اللين من مناشئ خيارية في مناقصة استيراد الثلاثاء.

وأشارت تقارير إعلامية أنه من المعتقد أنه تم دفع حوالي 384 دولارا للطن شاملا تكلفة الشحن للكمية بكاملها، وهو ما يتماشى مع سعر أشار إليه تجار في تقديرات مبدئية في وقت سابق.

وتابعت أنه وفي مناقصتها السابقة للقمح اللين في نهاية جوان، أشارت تقديرات إلى أن ديوان الحبوب حجز حوالي 740 ألف طن بسعر يبلغ 445 دولارا للطن شاملا تكلفة الشحن.

الجزائر تشتري 250 ألف طن من القمح في مناقصة دولية

وبتاريخ 27 أفريل 2022، قال متعاملون أوروبيون، إن الديوان الجزائري المهني للحبوب اشترى ما بين 230 ألف طن و250 ألف طن من القمح الصلد في مناقصة أغلقت الثلاثاء.

وأشارت تقارير اعلامية إلى أن المكسيك هي المنشأ الرئيسي، كما خلصت التقديرات الأولية للمتعاملين إلى أن الأسعار في حدود 570 دولارا للطن شاملا تكلفة الشحن للتوريد في ناقلات البضائع السائبة الكبيرة المسجلة في بنما وحوالي 590 دولار للطن للتوريد في سفن أصغر.

وحسب المصادر ذاتها فإن الشحن مطلوب على ثلاث فترات، وهي بين 16 و31 ماي وبين 1 و15 جوان وبين 16 و30 جويلية.

الجزائر تشتري 600 ألف طن من القمح اللين في مناقصة دولية

وفي 31 مارس 2022، قال متعاملون أوروبيون، إن الديوان المهني الجزائري للحبوب اشترى 600 ألف طن قمح طحين من مناشئ خيارية في مناقصة دولية الأربعاء.

وأشارت تقارير إعلامية أنه خلال التقييمات الأولية في وقت متأخر من يوم الأربعاء أفاد المتعاملون بحجم أولى يبلغ حوالي 120 ألف طن تم شراؤها بسعر 448 دولارا للطن.

وأكد المتعاملون أن السعر المدفوع للقمح قدر بنحو 448 دولارا للطن.