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اقتصاد

رويترز: الجزائر تستورد 200 ألف طن من القمح الصلب في مناقصة دولية

الشروق أونلاين
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رويترز: الجزائر تستورد 200 ألف طن من القمح الصلب في مناقصة دولية
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حصاد القمح

اشترت الجزائر 200 ألف طن القمح الصلب في مناقصة دولية أغلقت يوم الأربعاء. حسب ما نقلته وكالة رويترز عن تجار أوروبيين.

وقدرت مصادر رويترز أسعار القمح الذي ستحصل عليه الجزائر، بما بين 442 و449 دولارا أمريكيا مقابل الطن الواحد، وفقا لوسائل الشحن.

وتمّ طلب هذه الكمية من الحبوب على فترتين، بحيث تمتدّ الأولى بين 1 و15 أفريل، والثانية بين و16 و30 أفريل، تضيف الوكالة.

بالمقابل، حصلت تونس على 100 ألف طن من القمح الصلب، في مناقصة دولية يوم الأربعاء أيضا، بسعر 455 دولارًا أمريكيا مقابل الطن الواحد.

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