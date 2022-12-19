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اقتصاد

رويترز: الجزائر تسعى للتموقع كرقم صعب في معادلة الكهرباء بالمتوسط

الشروق أونلاين
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رويترز: الجزائر تسعى للتموقع كرقم صعب في معادلة الكهرباء بالمتوسط
ح.م

أكدت وكالة رويترز للأنباء، أن إعلان الجزائر عن مشروع لتصدير فائض إنتاجها من الكهرباء إلى أوروبا، هو خطوة للتموقع كرقم صعب في معادلة “الطاقة الكهربائية” في منطقة البحر الأبيض المتوسط.

وجاء ذلك في تعليق من الوكالة على تصريحات وزير الطاقة محمد عرقاب حول امتلاك مجمع سونلغاز المؤهلات التي يسمح له بدخول الأسواق العالمية، وبالأخص من حيث القدرة الإنتاجية، وكذا الكفاءات البشرية التي بات اهتمامها منصبا الآن على توفير “جودة الطاقة”.

وشددت على أن: الجزائر تبحث في ظل المتغيرات التي تشهدها السوق الدولية للطاقة، عن التموقع كرقم صعب في معادلة “الطاقة الكهربائية” في منطقة البحر الأبيض المتوسط والتحول إلى “مورد آمن وموثوق للكهرباء”.

وأوضحت: تراهن الجزائر على تنويع مصادر الطاقة خاصة المتجددة، من بينها إنتاج الطاقة الكهربائية بقدرة طرح يومية تبلغ 10 آلاف ميغاواط في السوق الإقليمية معتمدة على موقعها الجغرافي المتميز والقريب من أوروبا.

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