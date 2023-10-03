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اقتصاد

رويترز: الجزائر تطرح مناقصتين لتوريد 90 ألف طن من علف الأنعام والدواجن

الشروق أونلاين
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رويترز: الجزائر تطرح مناقصتين لتوريد 90 ألف طن من علف الأنعام والدواجن
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تربية الدواجن

نقلت وكالة رويترز عن متعاملين أوروبيين يوم الثلاثاء، أن الديوان الوطني الجزائري لتغذية الأنعام وتربية الدواجن طرح مناقصتين دوليتين لشراء نحو 60 ألف طن من علف الذرة، و30 ألف طن من علف الشعير.

وتشترط المناقصة توريد الذرة على شحنتين. على ألا تقل كمية الشحنة الواحدة عن 30 ألف طن، وهذا بين 15 و31 أكتوبر الجاري.

كما يشترط توريد الشعير في شحنة واحدة، على أن يكون الشحن بحلول 30 نوفمبر المقبل على أقل تقدير.

وتلزم المناقصة، حسب ما ذكره المصدر، بأن يكون مصدر الذرة من الأرجنتين أو البرازيل. في حين أبقي على مصدر توريد الشعير اختياريا.

من جهة أخرى، أكدت وزارة الفلاحة والتنمية الريفية يوم السبت في بيان، وفرة مدخلات التغذية الخاصة بشعبة تربية الدواجن على مستوى الديوان الوطني لتغذية الأنعام “أوناب”.

وأكد بيان الوزارة إمكانية تموين كافة التعاونيات وهياكل التربية بهذه المدخلات (الذرة والصويا)، لدى الديوان الوطني لتغذية الأنعام.

ويأتي هذا الإجراء في إطار تطبيق أحكام المرسوم التنفيذي المتعلق بكيفيات الإعفاء من الرسم على القيمة المضافة، لكل عمليات بيع الشعير والذرة والمنتجات الموجهة لتغذية المواشي والدواجن.

ويرخص هذا المرسوم لكل متعامل عمومي أو خاص ببيع مدخلات تربية الدواجن. لفائدة التعاونيات الفلاحية المستفيدة من الإعفاء من رسم القيمة المضافة، يضيف بيان الوزارة.

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