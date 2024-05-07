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اقتصاد

رويترز: الجزائر تهدّد بقطع الغاز عن إسبانيا

الشروق أونلاين
  • 2008
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رويترز: الجزائر تهدّد بقطع الغاز عن إسبانيا

 قالت وكالة “رويترز” للأنباء، عن مصادر مطلعة، عزم الجزائر توقيف صادراتها من الغاز الطبيعي إلى إسبانيا، في حال قامت الأخيرة ببيع الشركة إلى عميل آخر.

وفي برقية عاجلة من الوكالة جاء فيها “لم يذكر المصدر اسم الشركة التي يمكنها شراء أسهم ناتورجي، لكن شركة طاقة أبو ظبي”، المملوكة لدولة الامارات “الشهر الماضي إنها تجري مناقشات مع أكبر ثلاثة مساهمين في ناتورجي مما قد يؤدي إلى عرض استحواذ كامل محتمل على أكبر شركة للغاز الطبيعي في إسبانيا”.

وتعد الجزائر أكبر مورد للغاز الطبيعي إلى اسبانيا خلال السنة الجارية 2024، متقدمة على الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا، حيث تعتمد الجزائر في صادراتها إلى شبه الجريرة الأيبيرية، على خط انبوب “ميد غاز” الذي تستحوذ الجزائر على 51 من المائة من حقوق ملكيته في حين تملك “ناتورجي” 49 من المائة.

ومنذ فترة قصيرة، كشفت وسائل إعلام اسبانية، دخول الشركة الإماراتية “طاقة”، في مفاوضات مع مشاهمين كبار في شركة “ناتورجي” الاسبانية، على غرار (سي.في.سي) و (جي.آي.بي)، التي تملك كل منهما حصة تزيد على 20%، إضافة إلى شركة (كرايتيرا)، أكبر مساهم في ناتورجي، والتي تملك حصة قدرها 26.7%، لشراء حصتهم في الشركة.

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