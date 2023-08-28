رويترز: الدبيبة يقيل وزيرة الخارجية نجلاء المنقوش

بعد لقائها مع وزير في حكومة الاحتلال

نقلت وكالة رويترز عن مصدر حكومي ليبي، أن رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة أقال وزيرة الخارجية نجلاء المنقوش، على خلفية لقائها مع وزير الخارجية الإسرائيلي في إيطاليا.

وكان الدبيبة قد أعلن مساء الأحد، عن إيقاف وزيرة الخارجية نجلاء المنقوش عن العمل احتياطياً، وإحالتها للتحقيق. على خلفية لقائها مع وزير الخارجية في حكومة الاحتلال.

وادّعت الخارجية الإسرائيلية في بيان نشرته مساء الأحد، أن اجتماعا سريّا عُقد بين وزير الخارجية في حكومة الاحتلال إيلي كوهين ونظيرته الليبية نجلاء المنقوش في العاصمة الإيطالية روما الأسبوع الماضي.

وفي حين وصفت حكومة الاحتلال اللقاء بـ”التاريخي”. قالت الخارجية الليبية في بيان أن “ما حدث في روما هو لقاء عارض غير رسمي وغير مُعَدّ مسبقاً. أثناء لقاء مع وزير الخارجية الإيطالي”.

وكلّف الدبيبة وزير الشباب فتح الله عبد اللطيف الزني بتسيير العمل في وزارة الخارجية. بعد التوقيف الاحتياطي للوزيرة المنقوش.

وتسبّب لقاء المنقوش مع وزير في حكومة الاحتلال، في احتجاجات عنيفة بالعاصمة طرابلس. حيث أضرم محتجون النار أمام مبنى رئاسة مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية.

وردّد المحتجون هتافات داعمة للقضية الفلسطينية. ورافضة لأي تطبيع للعلاقات بين ليبيا وسلطات الاحتلال، وفق ما نقلته وسائل إعلام محلية ودولية.