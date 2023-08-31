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رويترز: الرئيس الصيني لن يشارك في قمة مجموعة العشرين

الشروق أونلاين
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رويترز: الرئيس الصيني لن يشارك في قمة مجموعة العشرين
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الرئيس الصيني

من المرجح أن يغيب الزعيم الصيني شي جين بينغ عن قمة مجموعة العشرين المقرر عقدها في الهند الأسبوع المقبل، حسب ما نقلته وكالة رويترز.

ونقلت رويترز عن مسؤولين في الهند والصين، أنه من المتوقع أن يمثل رئيس مجلس الدولة الصيني لي تشيانغ البلاد في قمة نيودلهي يومي 9 و 10 سبتمبر.

ولم تذكر مصادر الوكالة أي تفاصيل إضافية حول سبب غياب الرئيس الصيني عن الاجتماع المقبل لمجموعة العشرين.

لكن رويترز أشارت إلى أن قمة الهند، كانت ستكون مناسبة للقاء شي جين بينغ بالرئيس الأمريكي جو بايدن. الذي أكد حضوره للاجتماع.

ومجموعة العشرين، هي مُنتدى دولي يجمع حكومات ومُحافظي البنوك المركزية من 20 دولة إلى جانب الاتحاد الأوروبي.

وتأسست هذه المجموعة في 1999، من أجل مناقشة السياسات المتعلقة بالاستقرار المالي الدولي. وهي تضمّ في الوقت الحالي:

  • الأرجنتين،
  • وأستراليا،
  • والبرازيل،
  • وكندا،
  • والصين،
  • وفرنسا،
  • وألمانيا،
  • والهند،
  • وإندونيسيا،
  • وإيطاليا،
  • واليابان،
  • وكوريا الجنوبية،
  • والمكسيك،
  • والاتحاد الأوروبي.
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