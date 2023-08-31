رويترز: الرئيس الصيني لن يشارك في قمة مجموعة العشرين

تحتضنها الهند يومي 9 و10 سبتمبر

من المرجح أن يغيب الزعيم الصيني شي جين بينغ عن قمة مجموعة العشرين المقرر عقدها في الهند الأسبوع المقبل، حسب ما نقلته وكالة رويترز.

ونقلت رويترز عن مسؤولين في الهند والصين، أنه من المتوقع أن يمثل رئيس مجلس الدولة الصيني لي تشيانغ البلاد في قمة نيودلهي يومي 9 و 10 سبتمبر.

ولم تذكر مصادر الوكالة أي تفاصيل إضافية حول سبب غياب الرئيس الصيني عن الاجتماع المقبل لمجموعة العشرين.

لكن رويترز أشارت إلى أن قمة الهند، كانت ستكون مناسبة للقاء شي جين بينغ بالرئيس الأمريكي جو بايدن. الذي أكد حضوره للاجتماع.