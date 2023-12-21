رويترز: الصين تحظر تصدير تكنولوجيا معالجة الأتربة النادرة

أعلنت الصين يوم الخميس عن قرار بحظر تصدير تكنولوجيا استخراج ومعالجة الأتربة النادرة، لأسباب أمنية، حسب ما ذكرته وكالة رويترز.

والأتربة النادرة هي مجموعة مكوّنة من 17 معدنا نادرا تستخدم في عدّة مجالات، من الصناعات العسكرية إلى صناعة السيارات الكهربائية، مرورا بالصناعات الإلكترونية.

وتسيطر الصين على ما يفوق 90 بالمئة من الإنتاج العالمي لهذه المعادن، التي تستمدّ ندرتها، من صعوبة استخراجها منفصلة عن معادن أخرى، واحتياج عمليات معالجتها وفصلها إلى تقنيات متطورة.

وكانت الحكومة الصينية قد أعربت عن اعتزامهما حظر أو تقييد صادرات تكنولوجيا معالجة العناصر النادرة في ديسمبر 2022.

وتعتمد الولايات المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي على الصادرات الصينية من الأتربة النادرة، بشكل كبير. حيث تستورد الصناعة الأمريكية 80 بالمئة من حاجتها من هذه المواد من الصين.