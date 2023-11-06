رويترز : بوتين سيبقى في السلطة بعد عام 2024

قالت وكالة رويترز أن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، قرر خوض الإنتخابات الرئاسية المقبلة في روسيا شهر مارس المقبل. وهي الخطوة التي ستبقيه في السلطة حتى عام 2030 على الأقل.

قالت وكالة رويترز أن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، قرر خوض الإنتخابات الرئاسية المقبلة في روسيا شهر مارس المقبل. وهي الخطوة التي ستبقيه في السلطة حتى عام 2030 على الأقل.

وحسب ما نشرته وكالة “رويترز” اليوم، الإثنين 6 نوفمبر، نقلا عن مصادر فالرئيس الروسي يشعر أن عليه قيادة روسيا خلال الفترة الأكثر خطورة منذ عقود. وقالت مصادر لرويترز.

تقرير الوكالة قال أنه بعد القضاء على تمرد قائد “فاغنر“، يفغيني بريغوجين، شهر جوان الماضي، تحرك بوتين وذلك لتعزيز الدعم بين قاعدته في قوات الأمن الروسية وفي المنتخبين خارج موسكو.

وحسب مصادر الوكالة فالرئيس الروسي فلاديمير بوتين اتخذ قراره بالترشح وسيتم الإعلان عنه في غضون الأسابيع المقبلة.

وحسب “رويترز” نقلا عن دبلوماسيين، فلا يوجد منافس جدي يمكن أن يهدد فرص بوتين في صناديق الاقتراع إذا ترشح الرئيس الحالي مرة أخرى.