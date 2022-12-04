رويترز: تحالف أوبك+ لن يغير سياسة النفط الحالية رغم الضغوط الأمريكية

قال مصدران من أوبك + لرويترز إن دول التحالف اتفقت على الالتزام بأهداف إنتاج النفط في اجتماع يوم الأحد.

يأتي القرار بعد يومين من اتفاق مجموعة الدول السبع على سقف أسعار النفط الروسي.

وأغضبت أوبك + ، التي تضم منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاء من بينهم روسيا ، الولايات المتحدة ودول غربية أخرى في أكتوبر تشرين الأول عندما اتفقت على خفض الإنتاج بمقدار مليوني برميل يوميا أي نحو 2٪ من العالم. من نوفمبر حتى نهاية عام 2023.

واتهمت واشنطن المجموعة وخاصة السعودية بالانحياز إلى روسيا رغم حرب موسكو في أوكرانيا.

وقالت أوبك + إنها خفضت الإنتاج بسبب التوقعات الاقتصادية الأضعف. وتراجعت أسعار النفط منذ أكتوبر بسبب تباطؤ النمو الصيني والعالمي وارتفاع أسعار الفائدة.

واتفقت دول مجموعة السبع وأستراليا يوم الجمعة على حد أقصى لسعر برميل النفط الخام الروسي المنقول بحرا 60 دولارا في خطوة لحرمان الرئيس فلاديمير بوتين من الإيرادات مع الحفاظ على تدفق النفط الروسي إلى الأسواق العالمية.

وقالت موسكو إنها لن تبيع نفطها في ظل السقف وإنها تحلل كيفية الرد.