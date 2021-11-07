رويترز: رئيس الوزراء الليبي ينوي الترشح لمنصب الرئيس

قال مسؤول كبير بحكومة الوحدة الوطنية الليبية لوكالة رويترز، إن رئيس الوزراء عبد الحميد الدبيبة يتجه لإعلان نيته الترشح لمنصب الرئيس.

ياتي ذلك بعد ساعات من إعلان مفوضية الانتخابات بليبيا، الأحد، فتح باب الترشح وقبول طلبات المترشحين في كل من الانتخابات الرئاسية والنيابية، غدًا الاثنين.

وقال رئيس مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عماد السايح، إن قبول طلبات الترشح لانتخاب رئيس الدولة سيستمر حتى 22 نوفمبر الجاري.

وأكد أن الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية سوف تكون في الـ24 من ديسمبر المقبل، وستكون الجولة الثانية بعد قرابة 52 يوما، بالتزامن مع الانتخابات البرلمانية.

وأشار إلى أن قبول طلبات الترشح لانتخاب مجلس النواب سيتمر إلى 7 ديسمبر المقبل.