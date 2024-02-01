رويترز: طائرة مسيّرة إيرانية الصنع وراء الهجوم على القوات الأمريكية في الأردن

في هجوم بطائرة مسيّرة

نقلت وكالة رويترز عن مسؤولين أمريكيين، إن تقديرات الولايات المتحدة تشير إلى أن إيران هي التي صنعت الطائرة المسيّرة التي استهدفت قاعدة أمريكية في الأردن مطلع الأسبوع.

وتحمّل واشنطن مسؤولية الهجوم لما تصفه بـ”الفصائل المتحالفة مع إيران”. لكنها تقول أيضا إن إيران تتحمل المسؤولية لدعمها هذه الفصائل، حسب المصدر.

وقُتل 3 جنود أمريكيين وأصيب ما لا يقل عن 24 آخرين، في هجوم بطائرة مسيّرة على موقع أمريكي في الأردن. حسب ما نقلته “سي إن إن”.

وقالت الشبكة الإخبارية الأمريكية نقلا عن مسؤولين، إن الحادثة التي وقعت قرب الحدود مع سوريا، هي الأولى التي يُقتل فيها جنود أمريكيون بنيران مباشرة في الشرق الأوسط. منذ بداية العدوان على غزة.

وأكدت القيادة المركزية الأمريكية في بيان يوم الأحد 28 جانفي، أن 3 من أفراد الخدمة قتلوا وأصيب 25 آخرون في هجوم بطائرة مسيّرة. استهدف قاعدة في شمال شرق الأردن.

وأشارت “سي إن إن”، إلى تزامن الحادثة مع شروع الولايات المتحدة في محادثات مع العراق. حول مستقبل الوجود العسكري الأمريكي في البلاد.

هجوم الأردن يرفع أسعار النفط

وارتفعت أسعار النفط الخام يوم الإثنين 29 جانفي، متأثرة بتداعيات استهداف قوات أمريكية في الأردن بطائرة مسيّرة. وتصاعد هجمات الحوثيين على سفن في البحر الأحمر.

وصعدت العقود الآجلة لخام برنت إلى 83.67 دولار للبرميل. كما زادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي إلى 78.22 دولار.

وذكرت وسائل إعلام دولية، إن مخاطر اتساع رقعة الصراع في الشرق الأوسط، تتزايد بعدما شنّ مسلحون هجوما بطائرة مسيّرة أمس الأحد على قوات أمريكية شمال شرقي الأردن.