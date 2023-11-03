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مسيرات أمريكية للبحث عن الأسرى في غزة

الشروق أونلاين
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مسيرات أمريكية للبحث عن الأسرى في غزة

قال مسؤولان أميركيان إن الولايات المتحدة تنفذ طلعات بطائرات استطلاع مسيرة في سماء غزة بحثا عن الأسرى الذين احتجزتهم حركة حماس في السابع من أكتوبر الماضي.

ونقلت وكالة رويترز للأنباء، عن مسؤولين لم يكشفاعن هويتيهما، أن الولايات المتحدة تشغل مسيرات لجمع المعلومات الاستخباراتية فوق غزة للمساعدة في جهود تحديد مواقع المحتجزين.

وأضاف أحد المسؤولين إنه يجري تنفيذ طلعات الطائرات المسيرة منذ أكثر من أسبوع.

ويقول مسؤولون أميركيون إن عشرة من حاملي الجنسية الأميركية في عداد المفقودين ربما يكونون من بين أكثر من 200 شخص تحتجزهم المقاومة، ويعتقد أنهم موجودون في شبكة الأنفاق مترامية الأطراف التابعة لحماس.

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