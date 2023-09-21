رويترز: مصر تلجأ للاستدانة لشراء القمح من كازاخستان

نقلت وكالة رويترز عن مصادر لم تسمّها، أن مصر تجري محادثات مع بنك في أبوظبي الإماراتية، للحصول على قرض، من أجل تمويل شراء القمح من كازاخستان.

ويعتقد مصادر الوكالة أن هذه الخطوة “قد تمنح مصر بديلا رخيصا للحبوب القادمة من روسيا”. بعد أن منعت هذه الأخيرة، صفقة شراء بأقل من الحدّ الأدنى غير الرسمي لسعر القمح.

وتحاول مصر، وهي أكبر مستورد للقمح على مستوى العالم، أن تخفض فاتورة وارداتها، بالنظر لنقص العملة الأجنبية. الأمر الذي يدفعها إلى تأجيل مدفوعات القمح.

وقالت رويترز، إن المحادثات بشأن صفقة القرض الموجّه لشراء القمح من كازاخستان، لا تزال في مراحلها الأولى. مع تواصل المفاوضات بشأن سعر وكميات القمح بالإضافة إلى قيمة القرض.

وشكّك المصادر في قابلية الصفقة المحتملة للتنفيذ. لأن شحن القمح من كازاخستان، سيكون أمرًا صعبًا من الناحية اللوجستية، لكونه يتطلب التسليم البري عبر دول أخرى، تضيف الوكالة.