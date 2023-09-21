-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
اقتصاد

رويترز: مصر تلجأ للاستدانة لشراء القمح من كازاخستان

الشروق أونلاين
  • 59
  • 0
رويترز: مصر تلجأ للاستدانة لشراء القمح من كازاخستان
أرشيف
القمح

نقلت وكالة رويترز عن مصادر لم تسمّها، أن مصر تجري محادثات مع بنك في أبوظبي الإماراتية، للحصول على قرض، من أجل تمويل شراء القمح من كازاخستان.

ويعتقد مصادر الوكالة أن هذه الخطوة “قد تمنح مصر بديلا رخيصا للحبوب القادمة من روسيا”. بعد أن منعت هذه الأخيرة، صفقة شراء بأقل من الحدّ الأدنى غير الرسمي لسعر القمح.

وتحاول مصر، وهي أكبر مستورد للقمح على مستوى العالم، أن تخفض فاتورة وارداتها، بالنظر لنقص العملة الأجنبية. الأمر الذي يدفعها إلى تأجيل مدفوعات القمح.

وقالت رويترز، إن المحادثات بشأن صفقة القرض الموجّه لشراء القمح من كازاخستان، لا تزال في مراحلها الأولى. مع تواصل المفاوضات بشأن سعر وكميات القمح بالإضافة إلى قيمة القرض.

وشكّك المصادر في قابلية الصفقة المحتملة للتنفيذ. لأن شحن القمح من كازاخستان، سيكون أمرًا صعبًا من الناحية اللوجستية، لكونه يتطلب التسليم البري عبر دول أخرى، تضيف الوكالة.

مقالات ذات صلة
ارتفاع واردات فرنسا من الغاز الجزائري بنسبة تتجاوز 90 %

ارتفاع واردات فرنسا من الغاز الجزائري بنسبة تتجاوز 90 %

تدشين معارض دائمة للمنتجات الجزائرية في موريتانيا والسنغال

تدشين معارض دائمة للمنتجات الجزائرية في موريتانيا والسنغال

الجزائر وموريتانيا: إعادة النظر في الاتفاقية الضريبية والإجراءات الجمركية بداية من أكتوبر

الجزائر وموريتانيا: إعادة النظر في الاتفاقية الضريبية والإجراءات الجمركية بداية من أكتوبر

تدشين “بنك الاتحاد الجزائري” بموريتانيا

تدشين “بنك الاتحاد الجزائري” بموريتانيا

فيتنام تستعدّ لتصدير السيارات الكهربائية إلى أوروبا

فيتنام تستعدّ لتصدير السيارات الكهربائية إلى أوروبا

افتتاح معرض دائم للمنتجات الجزائرية بموريتانيا

افتتاح معرض دائم للمنتجات الجزائرية بموريتانيا

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد