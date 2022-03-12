رويترز: هربا من العقوبات.. أثرياء روس ينقلون أموالهم نحو دولة عربية

ذكرت وكالة رويترز في تقرير، أنّ أثرياء روس يسعون لتحويل بعض ممتلكاتهم من أوروبا إلى الإمارات. بعد العقوبات التي طالت العديد منهم ردّا على التدخّل العسكري الروسي في أوكرانيا.

وفي حين تشنّ دول غربية عقوبات اقتصادية قاسية على رجال الأعمال الروس. لم تبادر الإمارات بأي خطوة في هذا الاتجاه. مفضّلة التزام الحياد في الأزمة بين روسيا وأوكرانيا.

وقد أوعز ذلك لأثرياء روسيا أنّ الإمارات، وإمارة دبي على وجه الخصوص. ستكون ملاذا آمنا لثرواتهم بعيدا عن العقوبات الغربية، تقول رويترز.

وحسب ما نقلته رويتر عن “مصرفي كبير في بنك خاص بسويسرا ومحام مطلّع”، يسعى أفراد روس إلى تحويل أموالهم في سويسرا أو لندن إلى دبي.

وكشف المحامي المقيم في دبي، أن شركته تلقّت استفسارات من عدّة جهات روسية حول سرعة الإجراءات المتعلّقة بنقل مبالغ مالية كبيرة، قدّرها بمئات الملايين من الدولارات إلى الإمارات.

ولم تتلقى رويترز ردّا فوريا من المكتب الإعلامي لحكومة دبي ووزارة الخارجية الإماراتية. على استفسارها حول حجم تدفّق الأموال الروسية نحو دبي.