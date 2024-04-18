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رويترز: واشنطن ستصوّت ضد مشروع قرار مجلس الأمن لتمكين فلسطين من العضوية الكاملة في الأمم المتحدة

الشروق أونلاين
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رويترز: واشنطن ستصوّت ضد مشروع قرار مجلس الأمن لتمكين فلسطين من العضوية الكاملة في الأمم المتحدة
ح.م
مجلس الأمن

نقلت وكالة رويترز عن مسؤول أمريكي يوم الخميس، أن واشنطن ستصوّت بالرفض على مشروع قرار تقدّمت به الجزائر في مجلس الأمن، لتمكين فلسطين من العضوية الكاملة بالأمم المتحدة.

وقدّمت الجزائر يوم الثلاثاء، مشروع قرار إلى مجلس الأمن، يوصي الجمعية العامة للأمم المتحدة بقبول دولة فلسطين عضوا كاملا في المنظمة.

وتمت برمجة جلسة التصويت على مشروع القرار، مساء الخميس 18 أفريل الجاري، عند الساعة العاشرة 22:00 ليلا بتوقيت الجزائر.

وبرّر المسؤول الأمريكي موقف بلاده بالقول إن “أسرع طريق نحو إقامة دولة للشعب الفلسطيني، يكون عبر المفاوضات المباشرة بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية”.

وللحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، ستكون دولة فلسطين في حاجة إلى موافقة 9 أعضاء من أصل 15 عضوا في مجلس الأمن. على أن لا يستعمل أي من الأعضاء الدائمين حقّ النقض.

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