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رياضة

روي كين على خطى كريم غازي!

علي بهلولي
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روي كين على خطى كريم غازي!
ح.م
من اليمين: كريم غازي - روي كين.

يأمل النّجم السّابق لِنادي مانشستر يونايتد ومنتخب جمهورية إيرلندا روي كين، أن يحضر نهائي كأس الرابطة الإنجليزية مجّانا.

ويجمع اللّقاء النهائي بين فريقَي مانشستر يونايتد ونيوكاسل، بِالملعب الشّهير “ويمبلي” بِالعاصمة البريطانية لندن، مساء الـ 26 من فيفري الحالي. عِلما أن كين (51 سنة) ارتدى زيّ النادي الأوّل ما بين 1993 و2005.

وسأل روي كين التقني الهولندي إيريك تين هاخ مدرب فريق مانشستر يونايتد، إن كان يملك تذكرتَين، يمنحهما له لِحضور نهائي كأس الرّابطة الإنجليزية. مع الإشارة إلى أن اتحاد الكرة المحلّي يُخصّص بعض التذاكر لِإدارتَي الناديَين، تُمنح للاعبين القدماء والمدربين وغيرهم من الشخصيات المدعوّة.

ووفقا لِتقرير نشرته صحيفة “الصّن” البريطانية، الأحد، فإن المدرب تين هاخ ردّ على كين، بِأنه سيعمل ما بِوسعه لِمنحه التذكرتَين المجّانيتَين.

وأحرز روي كين تتويجات عديدة مع مانشستر يونايتد، أبرزها كأس رابطة أبطال أوروبا 1999، و7 ألقاب “البريمرليغ”، لكنّه لم يتذوّق حلاوة كأس الرابطة الإنجليزية، حيث خسر نهائيَي 1994 و2003 اللّذين شارك في مقابلتَيهما أساسيا.

ومنذ اعتزاله كرة القدم عام 2006، مارس روي كين وظيفتَي التدريب والتحليل الفنّي التلفزيوني.

وكان اللاعب الدولي الجزائري السّابق كريم غازي قد أثار الجدل مُؤخّرا، لمّا طالب اللّجنة المحلّية لِتنظيم “شان” 2023 بِمنحه تذكرة الدخول، أو الالتفات وتوجيه الدّعوة إلى العناصر التي سبق لها أن ارتدت زيّ “محاربي الصّحراء”.

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