رياح عنيفة ستضرب هذه الولايات.. يحذر الديوان الوطني للأرصاد الجوية

أصدر الديوان الوطني للأرصاد الجوية ظهيرة اليوم، الجمعة 24 نوفمبر، نشريات خاصة من المستوى الثاني حذر فيها من رياح عنيفة ستضرب مجموعة من الولايات.

حيث ستعرف كل من ولايات سكيكدة وعنابة والطارف رياحا عنيفة قادمة الشمال الغربي بسرعة 60 إلى 70 كم/ساعة. وذلك من اليوم الجمعة 24 نوفمبر بداية من الساعة 3:00 مساءً إلى يوم غد السبت 25 نوفمبر على الساعة 3:00 مساءً.

ولايتي خنشلة وتبسة ستعرفان رياحا عنيفة حسب الديوان الوطني للأرصاد الجوية. وهي رياح قادمة من الشمال الغربي بسرعة

60 إلى 70 كم/ساعة. وستستمر هذه الرياح العنيفة من مساء اليوم الجمعة 24 نوفمبر على الساعة 6:00 مساءً إلى يوم غد السبت 25 نوفمبر على الساعة 12:00 ظهرًا.

ولايات المسيلة، الجلفة، الأغواط، باتنة، أولاد جلال، بسكرة، المغير وتقرت ستعرف من جهتها رياحا عنيفة، رياح شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 60 إلى 70 كم/ساعة، مع هبات شديدة مع ظهور الرمال بشكل متكرر.

وستستمر هذه الحالة إلى غاية مساء اليوم الجمعة 24 نوفمبر على الساعة الثامنة مساءا.