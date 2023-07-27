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رياح قوية وأمواج عالية عبر هذه السواحل
الجزائر

رياح قوية وأمواج عالية عبر هذه السواحل

الشروق أونلاين
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رياح قوية وأمواج عالية عبر هذه السواحل

حذر الديوان الوطني للأرصاد الجوية، في تنبيه حول الطقس ليوم الخميس، من هبوب رياح قوية تتجاوز الـ 70 كلم/سا يرافقها ارتفاع للأمواج عبر عدة ولايات.

وأفادت النشرية أن الولايات المعنية بالتنبيه هي: الجزائر ، بومرداس، بجاية ، تيزي وزو ، جيجل،  سكيكدة ، عنابة والطارف

وتمتد صلاحية النشرة من  الساعة منتصف النهار غاية الساعة التاسعة ليلا.

وأوضحت النشرية أن سرعة واتجاه الرياح من 60 الى 70 كلم/سا.

درجات حرارة تصل إلى 50 عبر 4 ولايات جنوبية

كما أفاد الديوان الوطني للأرصاد الجوية في نشرية له حول حالة الطقس ليوم الخميس، باستمرار موجة الحر عبر ولايات جنوبية  تصل إلى 50 درجة مئوية.

وجاء في النشرية التي حملت المستوى الثاني أن موجة الحر ستضرب ولايات: تميمون، عين صالح، أدرار، برج باجي مختار.

وستتراوح موجة الحر في هذه الولايات ما بين 48 و49 درجة واحتمال أن تصل إلى 50 درجة مئوية.

صلاحية النشرية تمتد يومي الخميس والجمعة.

كما ستضرب موجة الحر ولايات: بني عباس، تيندوف، المنيعة، ورقلة، تيزي وز، البويرة، المدية، البليدة وعين الدفلى.

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