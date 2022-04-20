رياضية من أصول جزائرية تقود وفد فرنسا في الألعاب المتوسطية بِوهران

كلّفت السلطات العمومية الفرنسية رياضية سابقة من أصل جزائري، بِرئاسة وفد منتخب بلادها الذي سيُشارك في ألعاب البحر المتوسط بِوهران.

ويتعلّق الأمر بِسارة أورحمون (40 سنة)، التي أبصرت النور بِفرنسا من أب ينتمي إلى هذا البلد الأوروبي وأمّ جزائرية. وزاولت رياضة الملاكمة لدى فئة الإناث.

وتحتضن عاصمة الغرب الجزائري الأولمبياد المتوسطي، في فترة ما بين الـ 25 من جوان والـ 5 من جويلية المقبلَين.

وكتبت سارة أورحمون في أحدث تغريدة لها عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: “أنا فخورة ويُشرّفني أن أقود وفد منتخب فرنسا في ألعاب البحر المتوسط. وهران مدينة القلب والدم، هي مدينة أمي، وذكريات طفولتي. أنا متشوّقة لِمعايشة هذه التجربة، التي لن تُنسى”.

وتُزيّن سارة أورحمون رفوف خزانتها بِعدّة تتويجات، بينها الميدالية الفضية في أولمبياد مدينة ريو دي جانيرو البرازيلية صيف 2016، في رياضة الفن النبيل ولدى وزن -51 كلغ.