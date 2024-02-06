رياضيون يعشقون تربية الخيول.. من اسكتلندا إلى الأرجنتين مرورا بِبُوسعادة

اشترى أسطورة التدريب الكروي الأسكتلندي أليكس فيرغسون حصانا، وحطّم رقما قياسيا في المزاد العلني.

وبعد اعتزاله وظيفة التدريب في المجال الكروي عام 2013، اتّجه أليكس فيرغسون (82 سنة) إلى مُمارسة هواية تربية الخيول المُخصّصة للسّباقات.

ودفع المدرب المُعتزل والأسبق لِنادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، مبلغ 633 ألف جنيه استرليني (نحو 741 ألف أورو) لِشراء حصان “كالدويل بوتر”. وهو رقم غير مسبوق، تقول أحدث تقارير الصّحافة البريطانية.

وكان الرّقم السّابق قد حُطّم عام 2019، لمّا بيع في بريطانيا حصان مُخصّص للسّباقات بِمبلغ 620 ألف جنيه استرليني.

وعلى غرار أليكس فيرغسون، يوجد لاعب دولي جزائري سابق (نسخة وحيد خليلوزيتش) يعتني بِتربية وتجارة الخيول، بعد اعتزاله رياضة كرة القدم عام 2022. والأمر يتعلّق بِابن بوسعادة (ولاية المسيلة) حسين العرفي، مدافع شبيبة القبائل واتحاد العاصمة ونصر حسين داي وأولمبي المدية وغيرها من الأندية سابقا.

وفي إنجلترا، يملك اللاعب الدولي الإنجليزي المُعتزل والسّابق مايكل أوين، صاحب جائزة “الكرة الذّهبية” لِعام 2001. اسطبلا لِتربية خيول السّباقات.

وفي الأرجنتين، وبعد اعتزاله كرة القدم عام 2011، مارس اللاعب الدولي السّابق ماتياس ألميدا هواية تربية الخيول، بِالمُوازاة مع نشاطه في مجال التدريب.