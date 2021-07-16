رياضي أوغندي يفرّ و”يتبخّر” في أجواء اليابان

فرّ ربّاع أوغندي من معسكر رياضي بِالعاصمة اليابانية طوكيو. وتوارى عن الأنظار.

وتحتضن طوكيو الألعاب الأولمبية، في فترة ما بين الـ 23 من جويلية الحالي والـ 8 من أوت المقبل.

وحضر جوليوس سيكيتوليكو (20 سنة) – المُختصّ في مسابقة رفع الأثقال – رفقة 8 رياضيين إلى اليابان في منتصف جوان الماضي، ضمن برنامج للتحضير خارج الوطن سطّرته السلطات الرياضية الأوغندية، استعدادا لِأولمبياد طوكيو.

وكان يُفترض أن يخضع الأوغندي جوليوس سيكيتوليكو لِفحص طبي خاص بِفيروس “كورونا”، بِالفندق حيث يُقيم رفقة زملائه الرياضيين، لكن اللجنة الطبية لم تعثر عليه. كما ذكرته وكالة الأنباء الفرنسية في تقرير لها نشرته، الجمعة. وأضافت على لسان المسؤول سليم موسوكي سينكونغو رئيس اتحاد أوغندا لِرفع الأثقال، قوله إن جوليوس سيكيتوليكو تدرّب بِقساوة من أجل خوض أولمبياد طوكيو، قبل أن يصله نبأ عدم تأهّله للمشاركة في هذه التظاهرة الرياضية الكبيرة.

وأشار رئيس الاتحاد الأوغندي لِرفع الأثقال، إلى إن جوليوس سيكيتوليكو أحرز الميدالية البرونزية في بطولة إفريقيا، التي احتضنتها العاصمة الكينية نيروبي في ماي الماضي. وأنه نشأ وسط أسرة فقيرة.

وفي تقرير آخر نشرته وكالة الأنباء اليابانية “كيودو” الجمعة، يقول إن الربّاع جوليوس سيكيتوليكو لا يُريد الرجوع إلى بلده أوغندا، بِسبب وضعيته الاجتماعية البئيسة. وإنه طلب من أحد مسؤولي البعثة الرياضية الأوغندية إلى طوكيو، بِمساعدته في إرسال الوثائق الإدارية الخاصة به، وأيضا إحضار زوجته إلى اليابان.