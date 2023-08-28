رياض بودبوز يقترب من الانتقال لنادي ضمك

بعد النتائج المتذبذبة للفريق في الجولات الثلاث الأولى

دخلت رسميا إدارة نادي ضمك في مفاوضات مع إدارة أهلي جدة من أجل الظفر بخدمات اللاعب الجزائري رياض بودبوز، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وكان مدرب أهلي جدة الألماني ماتياس يايسله، قد اتخذ قرارا يقضي بالاستغناء عن خدمات اللاعب وتسجيل المحترف الجديد الأسباني جابرييل فيجا بدلا عنه في قائمة الموسم الجديد مثل ما أكدته الشروق في عدد الإثنين. ونجح بودبوز في قيادة أهلي جدة للتأهل لمسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين خلال منافسات الموسم الماضي.

ويملك بودبوز تجربة احترافية مميزة من خلال اللعب في أندية سوشو، باستيا، مونبلييه، سانت إيتان الفرنسية، كما لعب في ناديي ريال بيتيس وسيلتا فيجو الأسبانيين، وشارك رفقة منتخب محاربي الصحراء الجزائري في كأس العالم جنوب إفريقيا 2010.

وتسعى إدارة ضمك لإنهاء التعاقد مع اللاعب خلال الأيام القليلة المقبلة، بعد النتائج المتذبذبة للفريق في الجولات الثلاث الأولى من دوري الموسم الحالي. ويرغب بودبوز في الحصول على راتب سنوي يقدر بـ2 مليون دولار من أجل الموافقة على التوقيع لفارس الجنوب.