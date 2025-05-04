-- -- -- / -- -- --
الجريدة
البث الحي
الفرنسية
الإنجليزية
الرئيسية
الجزائر
العالم
اقتصاد
رياضة
الرأي
جواهر
منوعات
إنفوجرافيك
الشروق News
الشروق TV
الشروق العربي
إدارة الموقع
علي فضيل
المدير الشرفي لمجمع الشروق
رشيد فضيل
المدير العام لمجمع الشروق
الجزائر
رياض محرز
باقي بوخالفة
2025/05/04
66
0
شارك المقال
الكاريكاتير
مقالات ذات صلة
أكبر سفينة صيد من صنع جزائري تستعد للإبحار
حرية الصحافة
إجماع نقابي على خفض التقاعد بـ3 سنوات لكلّ المستخدمين
هذه شروط المكافأة المالية للمبلغين عن مروجي المخدرات
مطالب بإدراج مرض “السيلياك” ضمن قائمة الأمراض المزمنة!
هذا هو تاريخ أول رحلة للحجاج الجزائريين نحو البقاع المقدسة
أضف تعليقك
جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام
بسياسة الموقع
في التعليقات.
أرسل تعليقك
لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!
الأكثر تفاعلا
هذه شروط المكافأة المالية للمبلغين عن مروجي المخدرات
2025/05/02
Marché noir : Valeur de 100 euros en dinars
2025/05/03
إجماع نقابي على خفض التقاعد بـ3 سنوات لكلّ المستخدمين
2025/05/03
التلفزيون الجزائري: “محاولة يائسة لضرب وحدة الجزائر وهُويتها من قبل دويلة الإمارات المصطنعة” (فيديو)
2025/05/02
هذه هي الولايات التي انطلقت فيها عمليات بيع الأضاحي المستوردة
2025/05/04
الرأي
المزيد
لا فرْق بين عربي وأمازيغي… كلنا جزائريّون!
عبد الحميد عثماني
2025/05/04
العلاقات بين الجزائر وعُمان…جدور تاريخية وآفاق مستقبلية
2025/05/04
انحصار الصورة في غزة
عبد العزيز تويقر
2025/05/03
لماذا يسعون لتفتيت سوريا؟
2025/05/03
حقوق العمّال بين حضارة الغرب وحضارة الإسلام
سلطان بركاني
2025/05/03