رياض محرز: “آمنت دائما بأنه يمكننا الفوز باللقب”

"حتى عندما كان أرسنال في المقدمة"

أكد رياض محرز نجم نادي مانشستر سيتي على أنه ورفاقه أصبحوا يمتلكون خبرة كبيرة في التعامل مع كل الظروف.

وقال محرز في حوار لقنوات “بي إن سبورتس: “لقد آمنت دائما أنه يمكننا الفوز باللقب حتى لو كان أرسنال في المقدمة”. وشدد على أنه توقع تراجع أرسنال رغم تفوقه في فترات من الموسم، مصرحا: “كنت أعلم أنهم سيخسرون في وقت ما (ويهدرون) النقاط، وأنه لن يكون بإمكانهم التعامل مع المباريات الأخيرة من الدوري”. وأردف: “ليس لأنهم دون المستوى المطلوب، بل لسبب واحد فقط أننا نعرف جيدا هذا النوع من المباريات الأخيرة، لقد جربنا ذلك لسنوات”.

وأضاف: “في الوقت الحالي ما يزال يتحتم علينا الفوز ضد تشيلسي لإنهاء المهمة على أكمل وجه”. وأشاد قائد المحاربين، بزميله السابق في الفريق، ولاعب أرسنال الحالي ألكسندر زينتشنكو. وقال: “أنا أقتله (يبتسم)، أتواصل معه دائما عبر الهاتف، نعم إنه صديقي، ودائما ما نمزح بشأن العديد من الأشياء”. وأضاف: “لكنه حزين في الوقت الحالي بعض الشيء، لذلك سأنتظر حتى نتمكن من رفع الكأس، وبعد ذلك سأتصل به مجددا”.

وخاض رياض محرز مع مانشستر سيتي هذا الموسم 44 مواجهةً عبر مختلف المسابقات، أحرز خلالها 15 هدفًا، مع تقديم 13 تمريرةً حاسمةً، بواقع 2813 دقيقة لعب.

وتوزعت أهداف محرز عبر أربع بطولات مختلفة، بتسجيله خمس أهداف في 27 مواجهة بالدوري الإنجليزي، مع تقديم عشر تمريرات حاسمة، وتسجيل ثلاثة أهداف وتقديم تمريرتين حاسمتين في تسع مباريات بمسابقة دوري أبطال أوروبا، إلى جانب خمس أهداف وتمريرة واحدة حاسمة في خمس مباريات بكأس الاتحاد الإنجليزي.

وخلال منافسات درع الاتحاد الإنجليزي، خاض محرز مواجهة واحدة دون تسجيل أو صناعة الأهداف فيها؛ لكنه سجل هدفين في كأس الرابطة الإنجليزية خلال لقاءين خاضهما بالكأس المحلية بإنجلترا.